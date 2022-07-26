Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни", відвідував Європу і там з ним сталося нещастя, що навіть довелося викликати "швидку" допомогу.
Після приїзду артист випустив нову пісню.
Прем'єра кліпу "Сила Козака" відбулася 26 липня. Невеликий уривок він розмістив у себе в Інстаграм.
Лазановський зазначив, що над цією піснею працювала величезна команда однодумців, які хотіли зробити щось розумне для українців. Тому вона заслуговує на особливу увагу.
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"Тіньовий бан... Як круто, коли доводиться боротися за своє право на те, щоб бути почутим Ну нічого, я вірю і знаю, що радий ми сила ♥️ Тому якщо вам не складно, то поширіть відео серед своїх друзів", – зазначив він.
Сергій записав дуетну пісню з юною співачкою з Івано-Франківська Дарикою (Дариною Луцькою).
«Дякую @real_darika за цю колаборацію💪🏻 Створюємо нові тренди та популяризуємо українську творчість 💛 Впевнений, що років через 10, з таким підростаючим поколінням, не буде жодних проблем в українській культурі», - написав Сергій Лазановський.
Нагадаємо, що раніше співак оголосив збирання грошей на потреби українських захисників, а сам поїхав за кордон. При цьому одразу після приїзду до Європи з Сергієм сталося нещастя та довелося викликати "швидку" допомогу.
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