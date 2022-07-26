Сергій Лазановський, який здобув перемогу в одинадцятому сезоні "Голосу країни", відвідував Європу і там з ним сталося нещастя, що навіть довелося викликати "швидку" допомогу.

Після приїзду артист випустив нову пісню.

Прем'єра кліпу "Сила Козака" відбулася 26 липня. Невеликий уривок він розмістив у себе в Інстаграм.

Лазановський зазначив, що над цією піснею працювала величезна команда однодумців, які хотіли зробити щось розумне для українців. Тому вона заслуговує на особливу увагу.

"Тіньовий бан... Як круто, коли доводиться боротися за своє право на те, щоб бути почутим Ну нічого, я вірю і знаю, що радий ми сила ♥️ Тому якщо вам не складно, то поширіть відео серед своїх друзів", – зазначив він.

Сергій записав дуетну пісню з юною співачкою з Івано-Франківська Дарикою (Дариною Луцькою).

«Дякую @real_darika за цю колаборацію💪🏻 Створюємо нові тренди та популяризуємо українську творчість 💛 Впевнений, що років через 10, з таким підростаючим поколінням, не буде жодних проблем в українській культурі», - написав Сергій Лазановський.

Нагадаємо, що раніше співак оголосив збирання грошей на потреби українських захисників, а сам поїхав за кордон. При цьому одразу після приїзду до Європи з Сергієм сталося нещастя та довелося викликати "швидку" допомогу.

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