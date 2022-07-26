Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська не втомлюється демонструвати свою ідеальну та підтягнуту фігуру.

Відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська похвалилася стрункою фігурою та дала цінну пораду.

На особистій сторінці в Інстаграм Боржемська любить показувати хорошу фігуру і вибирає для того найкраще вбрання. Наприклад, чорний ажурний боді з пишними рукавами.

Прозоре вбрання привернуло увагу до зовнішнього вигляду знаменитості.

Боржемська граціозно вмостилася у підвісне крісло, виставивши свої стрункі довгі ноги на передній план.

"Доброго ранку. Почніть день із компліменту собі", - порадила фітнес-тренер своїм передплатницям.

Багато читачок сторінки Марини неодноразово зізнавалися, що мріють про таку саму постать. Але ще більше було тих, хто хвалить Марину за красу та зовнішній вигляд.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" ошеломила кадрами с сыном от Узелкова

Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.

А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.