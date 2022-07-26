Известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская похвасталась стройной фигурой и дала ценный совет.
На личной странице в Инстаграм Боржемская любит показывать хорошую фигуру и выбирает для того самые подходящие наряды. Например, черный ажурный боди с пышными рукавами.
Прозрачный наряд привлек внимание к внешнему виду знаменитости.
Боржемская грациозно уселась в подвесное кресло, выставив свои стройные длинные ноги на передний план.
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"Доброе утро. Начните день с комплимента себе", - посоветовала фитнес-тренер своим подписчицам.
Многие читательницы страницы Марины неоднократно признавались, что мечтают о такой же фигуре. Но еще больше было тех, кто хвалит Марину за красоту и внешний вид.
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