Співачка також не стала таїти від користувачів мережі, що не любить робити собі макіяж та укладати волосся.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська поділилася кумедною історією, як приходила в тонус і відволікалася від горісних дум. Свою розповідь артистка опублікувала на сторінці в Інстаграм-Сторіз.

"Вирішила я нафарбуватися. З підходу так 10-ого, десь вийшло. Адже апетит приходить у процесі. Крім того, я макіяж роблю завжди мінімально. Але це допомагає. Тому, кому було вранці нелегко так само, як і мені... беріть у руки косметику і будемо... ну, щось будемо", - з усмішкою закінчила Оля Цибульська.

Співачка також не стала таїти від користувачів мережі, що не любить робити собі макіяж та укладати волосся. Але зараз, як ніколи раніше, кожному потрібні ритуали, які нагадують про життя, що триває.

До того ж Оля Цибульська поділилася результатами своєї праці: вона зробила ледь помітний макіяж у ніжних тонах і поклала волосся в зачіску.

"Взагалі вбралася і думаю, куди я така піду. Піду куплю картоплі", - доповнила з гумором співачка.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

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