Певица также не стала таить от пользователей сети, что не любит делать себе макияж и укладывать волосы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская поделилась забавной историей, как приходила в тонус и отвлекалась от горестных дум. Свой рассказ артистка опубликовала на странице в Инстаграм-Сториз.

"Решила я накраситься. С подхода так 10-ого, где-то получилось. Аппетит ведь приходит в процессе. Кроме того, я макияж делаю всегда минимально. Но это помогает. Потому, кому было утром нелегко также, как и мне... берите в руки косметику и будем... ну что-то будем", - с улыбкой закончила Оля Цибульская.

Певица также не стала таить от пользователей сети, что не любит делать себе макияж и укладывать волосы. Но сейчас, как никогда раньше, каждому нужны ритуалы которые напоминают о жизни, что продолжается.

Ко всему прочему Оля Цибульская поделилась результатами своих трудов: она сделала едва заметный макияж в нежных тонах и уложила волосы в прическу.

"Вообщем нарядилась и думаю, куда я такая пойду. Пойду куплю картошки", - дополнила с юмором певица.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.