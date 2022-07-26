Співачка SLAVIA, колишня дружина соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, показала яскравий образ у купальнику, поділившись із фанами у блозі.

Як пише Politeka.net , SLAVIA (Ярослава) - відома українська співачка, яка була одружена з солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Після розлучення знаменитість зайнялася ще більшою кар'єрою співачки і намагається постійно радувати українців своєю творчістю. Не забуває Ярослава про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу співачка поділилася яскравим фото, де була у закритому купальнику. Зірка стояла на тлі басейну, вражаючи кожним вигином.

"Трохи літньої естетики та легкості. Хочу тебе надихнути", - написала співачка.

Фани поставили понад сотню лайків та написали коментарі:

"Чарівна", "Дуже красива", "Ммм, спокуслива дівчинка".

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