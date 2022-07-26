Як пише Politeka.net , SLAVIA (Ярослава) - відома українська співачка, яка була одружена з солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Після розлучення знаменитість зайнялася ще більшою кар'єрою співачки і намагається постійно радувати українців своєю творчістю. Не забуває Ярослава про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу співачка поділилася яскравим фото, де була у закритому купальнику. Зірка стояла на тлі басейну, вражаючи кожним вигином.
"Трохи літньої естетики та легкості. Хочу тебе надихнути", - написала співачка.
Фани поставили понад сотню лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо показала, як насолоджується відпочинком на озері під Львовом.
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA прийшла на інтерв'ю у сміливому вбранні з декольте, що випирає.
Також Politeka писала, що колишня дружина Дзідзьо SLAVIA показала свій чарівний день