Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - известная украинская певица, которая была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. После развода знаменитость занялась еще больше карьерой певицы и старается постоянно радовать украинцев своим творчеством. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз певица поделилась ярким фото, где была в закрытом купальнике. Звезда стояла на фоне бассейна, впечатляя каждым изгибом.
"Немного летней эстетики и легкости. Хочу тебя вдохновить", - написала певица.
Фаны поставили более сотни лайков и написали комментарии:
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