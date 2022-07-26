Певица SLAVIA, бывшая жена солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала яркий образ в купальнике, поделившись с фанами в блоге.

Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - известная украинская певица, которая была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. После развода знаменитость занялась еще больше карьерой певицы и старается постоянно радовать украинцев своим творчеством. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз певица поделилась ярким фото, где была в закрытом купальнике. Звезда стояла на фоне бассейна, впечатляя каждым изгибом.

"Немного летней эстетики и легкости. Хочу тебя вдохновить", - написала певица.

Фаны поставили более сотни лайков и написали комментарии:

"Волшебная", "Очень красивая", "Ммм, соблазнительная девочка".

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