Як пише Politeka.net , Слава Камінська - популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели". Знаменитість після 15 років у колективі зайнялася сольною кар'єрою та постійно радує фанів своєю творчістю. Не забуває Слава і про Інстаграми, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Слава показала зворушливі та спокусливі кадри, примірявши ефектні образи.

"А мені байдуже...", - написала Слава під кадрами.

Фани подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

Фільм "Троє" дуже сильно!", "До мурашок", "До мурашок по тілу", "Горіла хата, гори і сарай", "Гарно, і вірш, і сюжет", "Ну це ж мурашка така", "Оце шедевральна річ", "Яка ви класна . Слава, обожнюю", "До сліз, це шедевр".

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" влаштувала модний показ прямо в ліфті.

А ще Politeka повідомляла, що Камінська в Нідерландах засвітилася в компанії кучерявого красеня.

Також Politeka писала, що Камінська після трагедії у Кременчуці звернулася до росіян.