Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Знаменитость после 15 лет в коллективе занялась сольной карьерой и постоянно радует фанов своим творчеством. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Слава показала трогательные и соблазнительные кадры, примерив эффектные образы.

"А мне все равно...", - написала Слава под кадрами.

Фаны посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Фильм "Трое" очень сильно!", "До мурашек", "До мурашек по телу", "Горела хата, гори и сарай", "Красиво, и стихотворение, и сюжет", "Ну это же мурашечка такая", "Вот это шедевральная вещь", "Какая вы классная. Слава, обожаю", "До слез, это шедевр".

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