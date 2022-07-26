Співачка Ганна Трінчер показала себе та розповіла про проблемну фігуру.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – успішна українська співачка, актриса та блогерка. А нещодавно зірка нещодавно вирішила збільшити собі бюст до третього розміру. Анна має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким вона нещодавно в'їхала в нову квартиру. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна з'явилася в топіці та шортах. Зірка зробила селфі, демонструючи свою фігуру.

"Через те, що я одужала - у мене вперше з'явився целюліт на животі...", - написала Трінчер.

А на наступному сторіс Ганна показала повноцінно свою цибулю, демонструючи її перед камерою.

"Який жіночний і спокусливий образ. Як вам?", - Запитала Трінчер, звертаючись до фанів і пропонуючи поставити свою реакцію.

Нагадаємо, Трінчер після пластики забула прикрити декольте і засвітила зайве.

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