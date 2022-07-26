Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, актриса и блогерка. А недавно звезда не так давно решила увеличить себе бюст до третьего размера. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, с которым она недавно въехала в новую квартиру. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анна появилась в топике и шортах. Звезда сделала селфи, демонстрируя свою фигуру.
"Через то, что я поправилась - у меня впервые появился целлюлит на животе...", - написала Тринчер.
А на следующем сторис Анна показала полноценно свой лук, демонстрируя его перед камерой.
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"Какой женственный и соблазнительный образ. Как вам?", - спросила Тринчер, обращаясь к фанам и предлагая поставить свою реакцию.
Напомним, Тринчер после пластики забыла прикрыть декольте и засветила лишнее, видео
А еще Politeka сообщала, что Тринчер после нескромных снимков нарвалась на критику из-за фигуры
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