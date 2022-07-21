Певица Анна Тринчер показала, какая беда произошла с ней, поделившись новым постом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка, а также актриса. Звезда не так давно решилась сделать себе операцию по увеличению бюста. У знаменитости есть жених - блогер Александр Волошин. Пара недавно въехала в новую квартиру с шикарным камином. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

"Кажется, я вчера сожгла лицо..", - написала Анастасия на первом стори.

После этого Тринчер уже сидела на кровати, показывая себя после неудачной прогулки на солнце.

"Девчата, не выходим на улицу без СПФ", - написала Тринчер.

"Боже, вчера я целый день, почти, провела на солнце и вы просто не представляете, я забыла намазаться СПФ, и мне кажется, я просто сожгла лицо, от вечером намазалась кремом, так все щиплет, так...", - сказала Анна, жалуясь на ситуацию.

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