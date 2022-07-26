Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Знаменитість була солісткою групи "Час та Скло", а тепер зайнята сольною кар'єрою. А нещодавно зірка випустила спільну пісню із Артемом Пивоваровим, яка вже зібрала 10 мільйонів переглядів. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А на нових кадрах Дорофєєва показала свій обід – пельмені. Зірка зняла тарілку, додавши малюнок серця.

Дорофєєва нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Пара була понад 10 років разом, але після початку війни оголосила про розлучення. Відомо, що Надя пішла до друга родини – ресторатора Михайла Кацуріна, який розлучився нещодавно зі своєю дружиною. А Дантеса тепер можна побачити часто із Дашею Кацуріною, яка залишилася сама.

Нагадаємо, Дантес несподівано підігрів чутки про роман із Кацуріною, з'явилися фото з поцілунком парочки

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами у перші дні вторгнення.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в пухнастому топі та з червоною помадою полоскотала нерви фанатів.