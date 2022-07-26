Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Знаменитость была солисткой группы "Время и Стекло", а теперь занята сольной карьерой. А недавно звезда выпустила совместную песню с Артемом Пивоваровым, которая уже собрала 10 миллионов просмотров. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А на новых кадрах Дорофеева показала свой обед - пельмени. Звезда сняла тарелку, добавив рисунок сердечка.
Стоит отметить, что Дорофеева недавно разошлась со своим супругом Владимиром Дантесом. Пара была более 10 лет вместе, но после начала войны объявила о расставании. Известно, что Надя ушла к другу семьи - ресторатору Михаилу Кацурину, который развелся недавно со своей женой. А Дантеса теперь можно увидеть часто с Дашей Кацуриной, которая осталась одна.
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А еще Politeka сообщала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения
Также Politeka писала, что Дорофеева в пушистом топе и с красной помадой пощекотала нервы фанатов