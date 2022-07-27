Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та зірка "Танців з зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Гвоздєва вирішила показати, як виглядала у спортзалі, а після цього біля басейну.
"Яких нас бачать наші чоловіки на першому побаченні та якими ми можемо бути потім", - написала Гвоздєва.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців із зірками" чесно показала, як виглядає без фільтрів
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" у прозорому вбранні захопила пластичністю.
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