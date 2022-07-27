Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та зірка "Танців з зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Гвоздєва вирішила показати, як виглядала у спортзалі, а після цього біля басейну.

"Яких нас бачать наші чоловіки на першому побаченні та якими ми можемо бути потім", - написала Гвоздєва.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ідеальне перевтілення", "Повеселили, спасибі", "Що вперше, що потім красуня", "Прекрасна у всіх амплуа", "Потужний приворот, за три дні результат", "Повеселила, спасибі, відео гаряче", "На другому фото , як мені здається, вже вагітна. Ми бачили вас ще до одруження і при першій вагітності - гарна як завжди. А мій чоловік побачив мене ще в пісочниці в трусах та панамці".

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А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" у прозорому вбранні захопила пластичністю.

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