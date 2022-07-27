Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и звезда "Танців з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Гвоздева решила показать, как выглядела в спортзале, а после этого у бассейна.

"Каких нас видят наши мужчины на первом свидании и какими мы можем быть потом", - написала Гвоздева.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Идеальное перевоплощение", "Повеселили, спасибо", "Что впервые, чт потом красотка", "Прекрасная во всех амплуа", "Мощный приворот, за три дня результат", "Повеселила, спасибо, видео горячее", "На втором фото, как мне кажется, уже беременна. Мы видели вас еще до женитьбы и при первой беременности – хороша как всегда. А мой муж увидел меня еще в песочнице в трусах и панамке".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" честно показала, как выглядит без фильтров

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