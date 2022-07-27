Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка має доньку Лоліту, якій зараз 17 років. Знаменитість вирішив поділитися знімком із дочкою, розмістивши його у своєму блозі в Інстаграм.

«Передчуття», — написав Алан.

Фани поставили понад 13 тисяч лайків та написали коментарі:

"Дівчинка як із французького кіно", "Ох, які ви", "Як схожі, одна особа", "Дуже схожі, татко дочко, нехай у вас будуть добрі передчуття, які збуваються", "Прекрасна дівчинка прекрасного батька. Алан, дякую за добрі справи", "Дуже схожа на батька", "Я бажаю нам усім, передчуття чогось хорошого і хорошого", "Яка доросла! Здається тільки буда маленька дівчинка", "Начебто звичайні фото, але ні. Віє теплом, затишком та неймовірною енергією двох глибоких людей”.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, як виглядала 17-річна красуня-дочка у дитинстві.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву.

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