Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка має доньку Лоліту, якій зараз 17 років. Знаменитість вирішив поділитися знімком із дочкою, розмістивши його у своєму блозі в Інстаграм.
«Передчуття», — написав Алан.
Фани поставили понад 13 тисяч лайків та написали коментарі:
"Дівчинка як із французького кіно", "Ох, які ви", "Як схожі, одна особа", "Дуже схожі, татко дочко, нехай у вас будуть добрі передчуття, які збуваються", "Прекрасна дівчинка прекрасного батька. Алан, дякую за добрі справи", "Дуже схожа на батька", "Я бажаю нам усім, передчуття чогось хорошого і хорошого", "Яка доросла! Здається тільки буда маленька дівчинка", "Начебто звичайні фото, але ні. Віє теплом, затишком та неймовірною енергією двох глибоких людей”.
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Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, як виглядала 17-річна красуня-дочка у дитинстві.
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