Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер осетинского происхождения. У звезды есть дочь Лолита, которой сейчас 17 лет. Знаменитость решил поделится снимком с дочерью, расместив его в своем блоге в Инстаграм.

"Предчувствие", - написал Алан.

Фаны поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Девочка как из французского кино", "Ох, какие вы", "Как похожи, одно лицо", "Очень похожи, папина дочка, пусть у вас будут добрые предчувствия, которые сбываются", "Прекрасная девочка прекрасного отца. Алан, спасибо за добрые дела", "Очень похожая на отца", "Я желаю нам всем , предчувствие чего - то хорошего и хорошего", "Какая взрослая! Кажется только буда маленькая девочка", "Вроде бы обычные фото, но нет. Веет теплом, уютом и невероятной энергией двух глубоких людей".

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