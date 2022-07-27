Виконавиця Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала, як проводить із дітьми та чоловіком час на відпочинку.

Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська співачка та модель. Зірка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, завдяки чому її називають найбагатшою співачкою України. Після початку війни знаменитість почала активно займатися благодійністю, допомагаючи українським біженцям. Не забуває Камалія і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Камалія поділилася у своєму блозі кадрами з відпочинку зі своїм чоловіком та дочками.

"Довгоочікувані канікули", - написала Камалія під кадрами.

Фанати поставили 9 лайків та написали кілька коментарів:

Бажаю добре відпочити, набратися сил і бадьорості, Бажаю чарівного відпочинку.

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