Блогерша Даша Квіткова вийшла на зв'язок із шанувальниками після того, як її сторінку заблокував Інстаграм

Дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна розповіла, за що її заблокували.

«Бо я не мовчу, я кажу про те, що відбувається у нас в Україні. І Інстаграм робить такі штуки не дуже приємні, тому що він просто закриває нам рот. Тепер я буду обережніша, тому що я більш корисна для суспільства, коли у мене є сторінка, ніж її немає», - повідомила Даша.

Вона зізналася, що одразу троє людей працювали над розблокуванням її облікового запису.

"Дуже сумувала, новин не дуже багато, але вони є", - розповіла Квіткова.

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