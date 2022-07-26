Дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна розповіла, за що її заблокували.
«Бо я не мовчу, я кажу про те, що відбувається у нас в Україні. І Інстаграм робить такі штуки не дуже приємні, тому що він просто закриває нам рот. Тепер я буду обережніша, тому що я більш корисна для суспільства, коли у мене є сторінка, ніж її немає», - повідомила Даша.
Вона зізналася, що одразу троє людей працювали над розблокуванням її облікового запису.
"Дуже сумувала, новин не дуже багато, але вони є", - розповіла Квіткова.
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