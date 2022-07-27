Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – успішна українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно зважилася на кардинальний крок - зробила собі операцію зі збільшення бюста до третього розміру. Знаменитість має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким Ганна нещодавно в'їхала в розкішну квартиру мрії з каміном. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ганна показала фотографію, де вона позувала з мамою перед дзеркалом. Як можна зрозуміти, Трінчер взяла свою маму на тренування.
"Мені здається, чи моя мама виглядає молодшою за мене? Накидайте матусі вогнів", - запитала Ганна.
Варто зазначити, що Трінчер, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі проти російських окупаційних військ, які розпочали повномасштабне вторгнення 24 лютого.
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Нагадаємо, Ганну Трінчер запідозрили у вагітності, співачка помічена в аптеці.
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