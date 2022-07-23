Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица и актриса, которая ведет Инстаграм и всячески привлекает внимание к себе. Девушке нравится делиться различными деталями о своей жизни и хвастаться событиями, которые происходят каждый день.

В этот раз Анна высказалась о подпорченном отдыхе из-за бескультурной женщины, которая обвинила компанию в шумном отдыхе. Причем сама она вывела ребенка на отдых и положила его спать посреди курортной зоны, возмущаясь, если кто-то шумит.

Отдыхающих пригласили в VIP-бунгало, в котором не было ни одной души, как только они появились, вслед за ними пришла еще одна семья. Они смеялись, веселились и к ним подошла женщина:

«Грубым образом закрывает мне рот, апеллируя тем, что я должен был заметить, что ее ребенок спит и должен был закрыть рот, чтобы она не дай Бог не проснулась. На отдыхе было очень шумно, всюду играла музыка и кричали другие дети. В VIP-бунгалах, как нам сказала администратор, можно притащить 2-х метровую колонку и слушать музыку во всю громкость» - делится возлюбленный Тринчер.

Он добавил, что там нигде нет отметки с тем, что бунгало для детей, поэтому нужно сохранять тишину. И если бы женщина попросила вежливо это сделать, объяснив что у нее спит ребенок, то они бы с удовольствием это сделали.

«Даже когда мне тыкали, хамили, хотели бить мне по мордяке – я ни разу не перешел на личности и старался адекватно разрешить конфликт! Я очень хочу пристыдить эту женщину и расшерить видео по всей сети, чтобы ее друзья и знакомые оценили адекватность самостоятельно)» - поделился Александр.

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