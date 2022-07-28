На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила зворушливий пост.

"5 місяців – моє найдовше розставання з домом. На кожному кроці згадую свої улюблені місця, заняття й дуже-дуже сумую. А ще – порівнюю (куди ж без цього). Проїхавши два десятки країн, все більше бачу, які ж у нас круті люди. В б’юті-сфері, продакшені, ресторанному бізнесі…багато в чому", — зізнається Джамала.

Але, на думку співачки, нам також є чого повчитись.

"Здебільшого – впевненості. Адже пишатись нам точно є чим. Ми так невпинно наганяли останні роки, що зараз наші специ за кордоном нарозхват. Головне, не втратити їх назавжди", — додала зірка.

Також Джамала пояснила, що яким би класним ти не був вдома, приїжджаючи в іншу країну, ти починаєш з нуля.

"І тут важливо бути вдячним. Коли ми приїхали до Туреччини, люди ділилися з нами меблями, одягом – всім, чим могли. Ця країна дуже гостинно нас прийняла й нам з дітьми тут добре настільки, наскільки може бути далеко від дому. Ніколи не втомлюся дякувати за все", — наголосила артистка.

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