Як повідомляє Politeka.net , знаменита актриса та зірка "Кріпосної" Наталія Денисенко отримала порцію хейту за відпочинок у Туреччині. Вона полетіла до Анталії із сином Андрієм.
На її захист стала українська співачка Оля Цибульська, яка в Інстаграм-Сторіз дорікнула користувачам мережі за хейт знаменитості.
Підписники захейтили її за курорт під час війни. Зокрема, користувачі поцікавилися, чи не соромно Денисенко відпочивати у 5-зірковому готелі, де за добу платять 7 тис. гривень.
"Просто слів немає. Людей не цікавить те, що чоловік Наталки зараз на передовій та у складі ЗСУ захищає нас і тих людей, які писали всі ці мерзенні коментарі. Я просто хочу запитати: Тобі, що треба померти, щоб тебе сприймали і тобі співчували? Ну от реально, як поводитися треба", - обурилася Оля Цибульська.
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Співачка доповнила, що чудово розуміє біль та розпач кожного українця, але наголошує, що зараз не треба гризти один одного.
"Я розумію стресс і біль кожного. Але невже гризти того, хто вчитися жити наново – це порятунок?", – запитала Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.