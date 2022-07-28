Співачка доповнила, що чудово розуміє біль та розпач кожного українця, але наголошує, що зараз не треба гризти один одного.

Як повідомляє Politeka.net , знаменита актриса та зірка "Кріпосної" Наталія Денисенко отримала порцію хейту за відпочинок у Туреччині. Вона полетіла до Анталії із сином Андрієм.

На її захист стала українська співачка Оля Цибульська, яка в Інстаграм-Сторіз дорікнула користувачам мережі за хейт знаменитості.

Підписники захейтили її за курорт під час війни. Зокрема, користувачі поцікавилися, чи не соромно Денисенко відпочивати у 5-зірковому готелі, де за добу платять 7 тис. гривень.

"Просто слів немає. Людей не цікавить те, що чоловік Наталки зараз на передовій та у складі ЗСУ захищає нас і тих людей, які писали всі ці мерзенні коментарі. Я просто хочу запитати: Тобі, що треба померти, щоб тебе сприймали і тобі співчували? Ну от реально, як поводитися треба", - обурилася Оля Цибульська.

Співачка доповнила, що чудово розуміє біль та розпач кожного українця, але наголошує, що зараз не треба гризти один одного.

"Я розумію стресс і біль кожного. Але невже гризти того, хто вчитися жити наново – це порятунок?", – запитала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

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