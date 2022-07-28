Как сообщает Politeka.net, знаменитая актриса и звезда "Кріпосної" Наталья Денисенко получила порцию хейта за отдых в Турции. Она улетела в Анталию с сыном Андреем.
На ее защиту стала украинская певица Оля Цибульская, которая в Инстаграм-Сториз упрекнула пользователей сети за хейт знаменитости.
Подписчики захейтили ее за курорт во время войны. В частности, пользователи поинтересовались, не стыдно ли Денисенко отдыхать в 5-звездочном отеле, где в сутки платят 7 тыс. гривен.
"Просто слов нет. Людей не интересует то, что муж Наталки сейчас на передовой и в составе ВСУ защищает нас и тех людей, которые писали все эти мерзкие комментарии. Я просто хочу спросить: Тебе, что нужно умереть, чтобы тебя воспринимали и тебе сочувствовали? Ну вот реально, как себя вести нужно", - возмутилась Оля Цибульская.
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Певица дополнила, что прекрасно понимает боль и отчаяние каждого украинца, но подчеркивает, что сейчас не нужно грызть друг друга.
"Я понимаю стрес и боль каждого. Но неужели грызть того, кто учиться жить заново - это спасение?", - спросила Оля Цибульская.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.