Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Знаменитість була солісткою групи "Час і Скло" цілих десять років і лише після ювілей вирішила разом із Олексієм Завгороднім йти далі та розпочати сольну кар'єру. Виконавиця також розлучилася з Володимиром Дантесом і розпочала нове життя.

«Книги я почала читати вже у дорослому віці, і тепер вони посідають у моєму житті дуже важливе місце. Вони змінюють мене, надихають, удосконалюють, мотивують знаходити нові смисли… Кожна прочитана книга – класний та цікавий експірієнс! Я на ваших очах закохувалась у читання, а тепер хочу закохати вас 📚❤️» - висловилася Надя про захоплення останніх днів.

У мережі вирішили підтримати артистку:

«Не дуже зрозуміла, що це буде, але чекаю на 😍🔥; я вже головний фан цього проекту 🫶🏻🤫; Зроби нам вибір класних книг 🙌🏻❤️; Надя випускатиме книгу ?😳; Дуже сильно чекаємо; Надя! Заінтригувала. Дуже чекаємо ❤️Вже не можу дочекатися, буде цікаво, щось почитати».

Також Дорофєєва похвалилася перед своїми фанатами значним музичним здобутком. На своїй Instagram-сторінці зірка розповіла про успіхи свого нового треку. Трек став новим прочитанням слів українського письменника Тараса Шевченка.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" викликав бурхливу реакцію українців новою піснею та кліпом.

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