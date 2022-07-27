Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Знаменитость была солисткой группы "Время и Стекло" целых десять лет и лишь после юбилей решила вместе с Алексеем Завгородним идти дальше и начать сольную карьеру. Исполнительница также развелась с Владимиром Дантесом и начала новую жизнь.

«Книги я начала читать уже во взрослом возрасте, и теперь они занимают в моей жизни очень важное место. Они меняют меня, вдохновляют, совершенствуют, мотивируют находить новые смыслы… Каждая прочитанная книга – классный и интересный экспириенс! Я на ваших глазах влюблялась в чтение, а теперь хочу влюбить вас 📚❤️» - высказалась Надя об увлечении последних дней.

В сети решили поддержать артистку:

«Не очень поняла, что это будет, но жду 😍🔥; я уже главный фан этого проекта 🫶🏻🤫; Сделай нам подборку классных книг 🙌🏻❤️; Надя будет выпускать книгу ?😳; Очень сильно ждем; Надя! Заинтриговала. Очень ждем ❤️Уже не могу дождаться, будет интересно, что-нибудь почитать».

Также Дорофеева похвасталась перед своими фанатами значительным музыкальным достижением. На своей Instagram-странице звезда рассказала об успехах своего нового трека. Трек стал новым прочтением слов украинского писателя Тараса Шевченко..

Напомним, "Океан Эльзы" вызвал бурную реакцию украинцев новой песней и клипом.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.