Як пише Politeka.net , Андрій Задворний – успішний український бізнесмен. Підприємець минулого року наважився піти на "Холостячку" із Златою Огневич. Андрію вдалося перемогти на проекті, але одразу після шоу він покинув головну героїню. При цьому Задворний став досить відомим блогером і тепер часто тішить українців новим контентом.

А цього разу Андрій зробив селфі, позуючи у сорочці в автомобілі.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Начебто помолодшали на 10 років", "Ой, який красивенький", "Ой, яку складну тему Ви порушуєте.... Не в той бік направляєте притензії", "Справу кажете", "Правильно. Кожен відповідальний саме за свої вчинки і рішення, незалежно від того, як працює система на даному етапі розвитку", "Більшості людей потрібно змінювати своє ставлення в цьому питанні, і кожному потрібно починати з себе, тоді і покращення в країні будуть помітні швидше".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний несподівано звернувся до українців .

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