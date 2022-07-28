Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночий квартал". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де цього разу показала "танець" сідниць.
На кадрах Катя сиділа на килимку та рухала під музику сідницями.
"Скільки разів подивився?", - написала Нікітіна.
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Фани поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Бомба", "Супер", "Круто", "Як перестати це дивитися", "У мене майже вийшло", "Воу, воу... легше, Нікітіна", "На це можна дивитися вічно", "Круто, дуже класна дівчина", "Один раз переглянула", "Від що таке - гарячі булочки, дуже круто", "Офігети, я тебе не впізнала, круто", "Насправді ого. Який початок мого ранку. Дякую", "Навіть не знаю, збився з рахунку ....", "Ти дуже гарна, "А якщо я повторю те відео куди відправляти?? Чи можна до Вас жінка у повідомлення??", "Щоранку так роблю, перш ніж йти на роботу".
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