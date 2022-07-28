Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартал". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где в этот раз показала "танец" ягодиц.
На кадрах Катя сидела на коврике и двигала под музыку ягодицами.
"Сколько раз посмотрел?", - написала Никитина.
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Фаны поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Бомба", "Супер", "Круто", "Как перестать это смотреть", "У меня почти вышло", "Воу, воу... легче, Никитина", "На это можно смотреть вечно", "Круто, очень классная девушка", "Один раз пересмотрела", "От что такое - горячие булочки, очень круто", "Офигеть, я тебя не узнала, круто", "На самом деле ого. Какое начало моего утра. Спасибо", "Даже не знаю, сбился со счёта....", "Ты очень красивая, "А если я повторю то видео куда отправлять?? Можно ли к Вам дама в сообщение??", "Каждое утро так поступаю, прежде чем идти на работу".
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