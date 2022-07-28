Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А нещодавно артистка розійшлася і зі своїм чоловіком – Володимиром Дантесом. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Надя показала патріотичну футболку, де попереду була її фотографія із паспорта, а ззаду написано "Свободу Україні".

"Сильна. Смілива. Вільна. Із Днем державності", - написала Надя.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків та написали коментарі:

"Неймовірна", "Тільки так, Свободу Україні", "Землячка наша", "Слава Україні", "Яка красива футболка", "Яка красива футболка. Ти справжня українка", "Наденька, я люблю тебе", "Ви найкраща , люблю вашу творчість", "Сильна, смілива, але не в Україні. Перша побігла", "І ні слова більше", "Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! з національним днем", "Де взяти таку футболку?".

Нагадаємо, Дорофєєва в бікіні поділилася несподіваним сектором.

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