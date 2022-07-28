Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". А недавно артистка разошлась и со своим супругом - Владимиром Дантесом. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Надя показала патриотическую футболку, где спереди была ее фотография из паспорта, а сзади написано "Свободу Украине".

"Сильная. Смелая. Свободная. С Днем государственности", - написала Надя.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Только так, Свободу Украине", "Землячка наша", "Слава Украине", "Какая красивая футболка", "Какая красивая футболка. Ты настоящая украинка", "Наденька, я люблю тебя", "Вы самая лучшая, люблю ваше творчество", "Сильная, смелая, но не в Украине. Первая побежала", "И ни слова больше", "Мы обязательно победим! Слава Украине! с национальным днем", "Где взять такую футболку?".

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