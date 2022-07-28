Шеф-кухар Ольга Мартиновська, зірка "Майстер Шеф", показала свого колишнього Івана Кобця, від якого народила дочку Віру.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – успішна українська шеф-кухар, яка працює в паризькому ресторані, а також судить проект "Майстер Шеф". А після початку війни зайнялася благодійними вечерями та написанням книги про українську кухню з Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити із фанами.

"Як там ваша Віра?" - запитав фоловер.

"Поїхала на тиждень до батька. Канікули перед школою", - написала Ольга.

Також Мартиновська додала фотографію, де Віра була разом із батьком – Іваном Кобцем. Колишній чоловік Ольги позував із малечею на березі моря.

Варто зазначити, що Ольга з Іваном одружилися у 2015 році, а вже у 2016 у них з'явилася дочка Віра. На початку 2020 стало відомо про розлучення пари, хоча до цього вони вже не жили разом протягом двох років.

Повідомлялося, що Ольга раніше поділилася кадрами, як займається її дочка спортом.

"5 хвилин тому дивлюсь желейного Валеру. Тут уже зарядка по ютуб-уроках пішла. Коли вони ростуть? Мамине яблучко", - написала Мартиновська.

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А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала дочку, що підросла, далеко від батьківщини.

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