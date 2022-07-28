Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – успішна українська шеф-кухар, яка працює в паризькому ресторані, а також судить проект "Майстер Шеф". А після початку війни зайнялася благодійними вечерями та написанням книги про українську кухню з Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила поговорити із фанами.
"Як там ваша Віра?" - запитав фоловер.
"Поїхала на тиждень до батька. Канікули перед школою", - написала Ольга.
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Також Мартиновська додала фотографію, де Віра була разом із батьком – Іваном Кобцем. Колишній чоловік Ольги позував із малечею на березі моря.
Варто зазначити, що Ольга з Іваном одружилися у 2015 році, а вже у 2016 у них з'явилася дочка Віра. На початку 2020 стало відомо про розлучення пари, хоча до цього вони вже не жили разом протягом двох років.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" стривожила зізнанням про свій жахливий стан
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала дочку, що підросла, далеко від батьківщини.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що у Празі нагадує про війну