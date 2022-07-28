Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар, которая работает в парижском ресторане, а также судит проект "Мастер Шеф". А после начала войны занялась благотворительными ужинами и написанием книги об украинской кухне с Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз звезда решила поговорить с фанами.
"Как там ваша Вера?", - спросил фолловер.
"Поехала на неделю к отцу. Каникулы перед школой", - написала Ольга.
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Также Мартыновская добавила фотографию, где Вера была вместе с отцом - Иваном Кобцом. Бывший муж Ольги позировал с малышкой на берегу моря.
Стоит отметить, Ольга с Иваном женились в 2015 году, а уже в 2016 у них появилась дочь Вера. В начале 2020 года стало известно о разводе пары, хотя до этого они уже не жили вместе на протяжении двух лет.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" встревожила признанием о своем ужасном состоянии
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