Шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", показала своего бывшего Ивана Кобца, от которого родила дочь Веру.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар, которая работает в парижском ресторане, а также судит проект "Мастер Шеф". А после начала войны занялась благотворительными ужинами и написанием книги об украинской кухне с Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить с фанами.

"Как там ваша Вера?", - спросил фолловер.

"Поехала на неделю к отцу. Каникулы перед школой", - написала Ольга.

Также Мартыновская добавила фотографию, где Вера была вместе с отцом - Иваном Кобцом. Бывший муж Ольги позировал с малышкой на берегу моря.

Стоит отметить, Ольга с Иваном женились в 2015 году, а уже в 2016 у них появилась дочь Вера. В начале 2020 года стало известно о разводе пары, хотя до этого они уже не жили вместе на протяжении двух лет.

Сообщалось, что Ольга до этого поделилась кадрами, как занимается ее дочь спортом.

"5 минут назад смотрю желейного Валеру. Тут уже зарядка по ютуб-урокам пошла. Когда они растут? Мамино яблочко", - написала Мартыновская.

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