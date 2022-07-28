Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - успішний український і канадський ресторатор з колумбійським корінням, а також суддя "Майстер Шеф". Зірка перед початком війни виїхав з України, але згодом зважився повернутися назад. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ектор поділився кадрами тренування, поділившись новими сторісами.

"З кожним разом ми сильніші", - написав Ектор на першому сторіс.

"Обов'язково тренування. Бо завтра багато буду їсти, але про це з часом", - написав на другому сторіс Ектор, демонструючи, як займається у спортзалі.

Варто зазначити, що напередодні Хіменес-Браво опублікував фотографію зі своєю коханою.

"Я з тобою інший

Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюсь тому, як я спокійний поряд з тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поряд", - написав Ектор під фото, але українці не повірили знаменитості у щирості та розкритикували ресторатора.

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