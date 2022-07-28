Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - успішний український і канадський ресторатор з колумбійським корінням, а також суддя "Майстер Шеф". Зірка перед початком війни виїхав з України, але згодом зважився повернутися назад. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ектор поділився кадрами тренування, поділившись новими сторісами.
"З кожним разом ми сильніші", - написав Ектор на першому сторіс.
"Обов'язково тренування. Бо завтра багато буду їсти, але про це з часом", - написав на другому сторіс Ектор, демонструючи, як займається у спортзалі.
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Варто зазначити, що напередодні Хіменес-Браво опублікував фотографію зі своєю коханою.
"Я з тобою інший
Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюсь тому, як я спокійний поряд з тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поряд", - написав Ектор під фото, але українці не повірили знаменитості у щирості та розкритикували ресторатора.
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Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.