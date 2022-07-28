Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный украинский и канадский ресторатор с колумбийскими корнями, а также судья "Мастер Шеф". Звезда перед началом войны уехал из Украины, но спустя некоторое время решился вернуться обратно. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Эктор поделился кадрами тренировку, поделившись новыми сторис.

"С каждым разом мы сильней", - написал Эктор на первом сторис.

"Обязательно тренировка. Ибо завтра буду много есть, но про это со временем", - написал на втором сторис Эктор, демонстрируя, как занимается в спортзале.

Стоит отметить, что накануне Хименес-Браво опубликовал фотографию со своей возлюбленной.

"Я с тобой другой

Ощущение теплоты в отношениях всегда сглаживает углы. Удивляюсь тому, как я спокоен рядом с тобой. Хочется, чтобы так было всегда, чтобы ты всегда была рядом", - написал Эктор под фото, но украинцы не поверили знаменитости в искренности и расскритиковали ресторатора.

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