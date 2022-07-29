Як пише Politeka.net Євегній Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Відомість після початку війни зайнялася пропагандою української кухні на Заході, а також активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Євген поділився кадрами, де показав квартиру та ялинку.

"Багато вчорашніх сторіс, ви ж пам'ятаєте, що це за ялинка?", - написав Клопотенко.

"З ранку і до комендантської години я розгрібав свої повідомлення у телеграмі. 3 дні вихідних та знову 1829 робочих днів", - додав зірка.

"Значить - це ялинка. Це - цукрова тростина. Це - коменданська година. А це я - людина, яка три дні не відкривала телеграм і зараз без п'яти 12. І я щойно з самого ранку розгріб усі повідомлення в телеграмі. Не те щоб багато роботи, говорю, просто ще є інші месенджери. Щось я звичайно переборщу. А якщо людям не відповідати? Якщо тупо мені пишуть, а ти береш і не відповідаєш. Це нормально? Це якось ненормально", - сказав Клопотенко.

"Але це не означає, що я відповів у всіх мессенджерах. Я намагаюся", - підсумував Євген.