Как сообщает Politeka.net, иногда хочется разнообразить свое меню и приготовить для семьи что-то необычное. Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился простым рецептом завтрака - сэндвич Монте-Кристо.

"Все просто, разумеется, комфортно... Но, по факту, это типа гренки, но прокачаные, потому что внутри ветчина, сыр и сладкая горчица... Вот на завтрак с кофе – именно то. Оно мягкое, насыщенное, тянется от сыра, упругое от ветчины. У рта будет эйфория", - написал Евгений Клопотенко.

Сэндвич Монте-Кристо - это сэндвич с ветчиной и сыром, обжаренный на сковороде или во фритюре.

Ингредиенты: хлеб (лучше тостовый 4 ломтика), ветчина (4 ломтика), сыр твердый (2 ломтика), молоко (2 ст. л.), горчица (2 ст. л.), яйцо (1 шт.), соль.

Приготовление:

Ломтики хлеба смазываем слегка горчицей. На один ломтик хлеба кладем ветчину и сыр, а затем накрываем его вторым кусочком хлеба. Проделываем то же самое с оставшимся хлебом, ветчиной и сыром.

В миске сбиваем молоко, яйцо и щепотку соли. Обмакиваем сэндвичи в яично-молочную смесь и держим в ней 30 секунд.

Разогреваем сковороду со сливочным маслом, выкладываем на нее сэндвичи и обжариваем около 2 минут с каждой стороны.

Снимаем их со сковороды, выкладываем на доску и разрезаем на треугольники.

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