Как пишет Politeka.net Евегний Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Знаменитость после начала войны занялся пропагандой украинской кухни на Западе, а также активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Евгений поделился кадрами, где показал квартиру и елку.

"Нмного вчерашних сторис, вы же помните, что это за елка?", - написал Клопотенко.

"С утра и до комендантского часа я разгребал свои сообщения в телеграмме. 3 дня выходных и снова 1829 рабочих дней", - добавил звезда.

"Значит - это елка. Это - сахарный тростник. Это - комменданский час. А это я - человек, который три дня не открывал телеграмм и сейчас без пяти 12. И я только что с самого утра разгреб все сообщения в телеграме. Не то чтобы много работы, говорю, просто еще есть другие месенджеры. Что-то я конечно перебарщиваю. А если людям не отвечать? Если тупо мне пишут, а ты берешь и не отвечаешь. Это нормально? Это как-то ненормально", - сказал Клопотенко.

"Но это не значит, что я ответил во всех месенджерах. Я пытаюсь", - подытожил Евгений.