Также он попросил украинцев не проходить мимо и если есть возможность говорить о проекте тем, кому он может помочь.

Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко запускает важный проект для украинских детей. В этом ему поможет его команда и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Деталями повар поделился в своем Инстаграм.

Он отметил, что до конца ноября они будут делать мастер-классы для детей, лишенных дома из-за войны и переехавших в другой город. Там с детьми и их родителями будут работать профессиональные повара, психологи и нутрициологи.

Кроме того, Евгений Клопотенко готовит конспект по мастер-классам и рецепты, чтобы этой информацией пользовались те взрослые чьи дети не смогли быть на мастер-классах. Плюс, будет много материалов от специалистов по здоровому питанию и психологов – их выложат в свободный доступ. Кроме того, кулинар будет делать прямые эфиры с этими же экспертами и отдельно – прямые эфиры для подростков.

Также он попросил украинцев не проходить мимо и если есть возможность говорить о проекте тем, кому он может помочь.

"У меня нет своих детей, но мне постоянно хочется делать что-нибудь хорошее для других... Вас прошу о нескольких вещах. Первое: поделитесь этой информацией, чтобы она попала к тем украинцам, которым это нужно (по факту всех). Второе: поделитесь со мной своими историями, как приготовление пищи во время войны вас психологически стабилизирует (можно в комментариях, можно в частных сообщениях)", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, как найти успокоение на кухне.

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