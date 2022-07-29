Зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук поділилася стильним чином та подякувала ЗСУ за їхній захист від російських окупантів.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор", де з другої спроби їсти вдалося перемогти. Але не перемога принесла їй популярність, а прослуховування, де Кондратюк та інші судді не повірили учасниці, що вона співає своїм голосом. Відео поширилося широко Інтернетом і зібрало десятки мільйонів переглядів.

Тепер Аїда досить відома співачка і постійно тішить своєю творчістю. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться не лише музичним контентом, а й особистими кадрами.

Так трапилося і цього разу, коли Ніколайчук опублікувала своє фото, вразивши образом у сукні з розрізом від стегна. Аїда сиділа в авто, дивлячись у небо.

"Прикидаю, якою висоти буде стіна на укр-рус кордоні після нашої перемоги. Дуже висока - це точно. Слава ЗСУ. Респект нашому президенту", - написала Ніколайчук.

А до цього Аїда поділилася фото, де демонструвала, як завжди виглядає вдома. На нових кадрах Ніколайчук сиділа на ліжку перед ноутбуком, а поряд лежав кіт. Зірка була серед документів і над чимось працювала.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поїхала до Італії та здивувала розпатланим виглядом

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у кольорах прапора звернулася до всіх українців, які виїхали з країни.

Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у короткому топі похвалилася бездоганним стилем у Європі



