Звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук поделилась стильным образом и поблагодарила ВСУ за их защиту от российских оккупантов.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где со второй попытки есть удалось победить. Но не победа принесла ей известность, а прослушивания, где Кондратюк и другие судьи не поверили участнице, что она поет своим голосом. Видео распространилось широко по Интернету и собрало десятки миллионов просмотров.

Теперь Аида довольно известная певица и постоянно радует своим творчеством. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится не только музыкальным контентом, но и личными кадрами.

Так случилось и в этот раз, когда Николайчук опубликовала свое фото, впечатлив образом в платье с разрезом от бедра. Аида сидела в авто, смотря в небо.

"Прикидываю, какой высоты будет стена на укр-рус границе после нашей победы. Очень высокая - это точно. Слава ВСУ. Респект нашему президенту", - написала Николайчук.

А до этого Аида поделилась фото, где демонстрировала, как обычно выглядит дома. На новых кадрах Николайчук сидела на кровати перед ноутбуком, а рядом лежал кот. Звезда находилась среди документов и над чем-то работала.

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