Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова чесно показала свою зовнішність, не застосовуючи фільтри на новому фото.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка отримала звання Майстер спорту України. А кілька років тому дівчина вирішила піти на проект "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк. Там Даші вдалося перемогти на проекті, але побудувати стосунки після пари не вдалося. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.

Даша у відповідь намагається постійно радувати вдячних фоловерів, а цього разу вирішила показати, як насправді виглядає. Зірка зробила селфі, демонструючи свою зовнішність. Варто зазначити, що Ульянова, як можна побачити, зробила собі брови.

"Ну а це фото без єдиного фільтра. Мені здається, воно заслуговує на ваші реакції", - написала Даша під фото.

Повідомлялося, що Ульянова розповіла, що вона навчалася на актора театру та кіно, відповідаючи на запитання. Також фанат запитав, чи Даша хоче працювати у своїй професії.

"Хотіла б працювати за професією?" - запитав ще один фан.

"Хотіла б зніматися в кіно, а в театрі – ні. То вже складно", - відповіла Даша.

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