Победительница "Холостяка" Даша Ульянова честно показала свою внешность, не применяя фильтров на новом фото.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, получившая звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад девушка решилась пойти на проект "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк. Там Даше удалось победить на проекте, но построить отношения после паре не удалось. Зато Ульянова стала довольно успешной блогерков в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

Даша в ответ старается постоянно радовать благодарных фолловеров, а в этот раз решила показать, как на самом деле выглядит. Звезда сделала селфи, демонстрируя свою внешность. Стоит отметить, что Ульянова, как можно заметить, сделала себе брови.

"Ну а это фото без единого фильтра. Мне кажется, оно заслуживает ваших реакций", - написала Даша под фото.

Сообщалось, что Ульянова рассказала, что она училась на актера театра и кино, отвечая на вопросы. Также фанат спросил, хочет ли Даша работать в своей профессии.

"Хотела бы работать по профессии?", - спросил еще один фан.

"Хотела бы сниматься в кино, а в театре - нет. То уже сложно", - ответила Даша.

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