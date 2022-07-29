Співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала ефектний образ у сукні з вирізом та капелюшком.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер – відома українська співачка, яка довгий час була солісткою гурту "ВІА Гра". Але після 2011 року артистка остаточно залишила колектив через вагітність. А нещодавно Мейхер спробувала свої сили на шоу "Маска", де в образі "Місяця" вразила оперним співом, але Андрій Данилко розкусив колегу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Мейхер опублікувала відео, на якому демонструвала образ у чорній сукні з вирізом та у капелюшку. Надя пройшлась у вбранні, хваляючись стильним чином.

Мейхер є дизайнером свого вбрання. Зірка має власний бренд, який вона всіляко просуває.

Повідомлялося, що Надя вразила яскравими кадрами фотосесії, на яку вдягла червоний пеньюар. Для більшого ефекту екс-зірка "ВІА Гри" задерла поділ, показавши свої стрункі ніжки. В очі одразу ж впадає незвичайне тату на лівому стегні.

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