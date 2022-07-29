Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная украинская певица, которая долгое время была солисткой группы "ВИА Гра". Но после 2011 года артистка окончательно покинула коллектив из-за беременности. А не так давно Мейхер попробовала свои силы на шоу "Маска", где в образе "Луны" впечатлила оперным пением, но Андрей Данилко раскусил коллегу. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Мейхер опубликовала видео, на котором демонстрировала образ в черном платье с вырезом и в шляпке. Надя прошлась в наряде, хвастаясь стильным образом.

Стоит отметить, что Мейхер является дизайнером своего наряда. У звезды есть собственный бренд, который она всячески продвигает.

Сообщалось, что Надя впечатлила яркими кадрами фотосессии, для которой надела красный пеньюар. Для большего эффекта экс-звезда "ВИА Гры" задрала подол, показав свои стройные ножки. В глаза сразу же бросается необычное тату на левом бедре.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер эффектно подчеркнула широкие бедра узкой юбкой

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