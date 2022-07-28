Як пише Politeka.net , Тоня Матвієнко - успішна українська співачка та дочка легендарної артистки Ніни Матвієнко. Тоня одружена з колегою Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку, яку назвали на честь бабусі. Також зірка має дочку Уляна, яку вона народила у 17 років.

Після початку війни Матвієнко з дочками вирушила до Португалії. Після цього зірка возз'єдналася із сім'єю у Німеччині, а потім переїхала з молодшою ​​дочкою до Британії, де перебуває і зараз. І Тоня не стала марнувати час, а вирушила купатися в море з малям. Кадри Матвієнко розмістила у своєму блозі Інстаграм.

Як виявилося, Тоня знаходиться у найпівденнішій частині королівства - місті Пензанс. Населений пункт омиває протоку Ла-Манш, де й купалася Матвієнко з дочкою. І хоч Британія не є найтеплішою країною для літнього відпочинку, але Тоню це не зупинило. Як зазначила зірка, на пляжі було 19 градусів тепла.

Повідомлялося, що Тоня Матвієнко вирішила показати маму Ніну Матвієнко, Народну артистку України, з якою зняла відео за кілька днів до початку війни.

"За кілька днів до 24.02", - написала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко чесно зізналася, чому старша дочка поїхала від неї.

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