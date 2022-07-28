Як пише Politeka.net , Тоня Матвієнко - успішна українська співачка та дочка легендарної артистки Ніни Матвієнко. Тоня одружена з колегою Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку, яку назвали на честь бабусі. Також зірка має дочку Уляна, яку вона народила у 17 років.
Після початку війни Матвієнко з дочками вирушила до Португалії. Після цього зірка возз'єдналася із сім'єю у Німеччині, а потім переїхала з молодшою дочкою до Британії, де перебуває і зараз. І Тоня не стала марнувати час, а вирушила купатися в море з малям. Кадри Матвієнко розмістила у своєму блозі Інстаграм.
Як виявилося, Тоня знаходиться у найпівденнішій частині королівства - місті Пензанс. Населений пункт омиває протоку Ла-Манш, де й купалася Матвієнко з дочкою. І хоч Британія не є найтеплішою країною для літнього відпочинку, але Тоню це не зупинило. Як зазначила зірка, на пляжі було 19 градусів тепла.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Повний літак "вантажу-200": на відео показали, як росіяни повертаються на батьківщину зі "спецоперації"
Почалася операція зі звільнення Херсона, розкрито тактику ЗСУ: "Вигрібатимуть від нас"
"Чому ви не говорите російською": у Туреччині виселили росіянина за образу українок
Прощання з Русланою Писанкою, з'явилися непередбачувані перешкоди: "Виявляється..."
Повідомлялося, що Тоня Матвієнко вирішила показати маму Ніну Матвієнко, Народну артистку України, з якою зняла відео за кілька днів до початку війни.
"За кілька днів до 24.02", - написала Тоня Матвієнко.
Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко чесно зізналася, чому старша дочка поїхала від неї.
А ще Politeka повідомляла, що в мережі сплив виступ юної Ніни Матвієнко, кадри захоплюють дух
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко показала їх із Мірзояном доньку, яка пішла до школи за кордоном