Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - успешная украинская певица и дочь легендарной артистки Нины Матвиенко. Тоня замужем за коллегой Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь, которую назвали в честь бабушки. Также у звезды есть дочь Ульяна, которую она родила в 17 лет.
После начала войны Матвиенко с дочерьми отправилась в Португалию. После этого звезда воссоединилась с семьей в Германии, а потом переехала с младшей дочерью в Британию, где находится и сейчас. И Тоня не стала тратить время зря, а отправилась купаться в море с малышкой. Кадры Матвиенко разместила в своем блоге Инстаграм.
Как оказалось, Тоня находится в самой южной части королевства - городе Пензанс. Населенный пункт омывает проток Ла-Манш, где и купалась Матвиенко с дочерью. И хоть Британия не самая теплая страна для летнего отдыха, но Тоню это не остановило. Как отметила звезда, в обед на пляже было 19 градусов тепла.
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Сообщалось, что Тоня Матвиенко решила показать маму Нину Матвиенко, Народную артистку Украины, с которой сняла видео за несколько дней до начала войны.
"За несколько дней до 24.02", - написала Тоня Матвиенко.
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