Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка вже кілька місяців перебуває закордоном, продовжує зрідка показувати в Інстаграм, як проходять її вечори. Зазначимо, зараз артистка також займається своїм фондом, створеним заради підтримки українців.

«Спасибі Тіні та всім, усім за неймовірну зустріч! Разом ми сила!" - пишуть шанувальники «Фантіни» після спілкування зі своєю улюбленою виконавицею.

У мережі також підтримують виконавицю, яка стала вперше за довгий час більш відкритою до аудиторії – ще рік тому вона зовсім не показувала особисті стороти.

«Найкраща! 😍🥰; Я з Росії, але дуже вражена любов'ю Тіни до своїх фанів. 👏🏻👏; Наша сила єдності! 🫂❤️; Дякую вам ❤️; Дякую 😍; Мені здається, що я пропустила щось важливе? 😂; Ця зустріч була неймовірною, незважаючи на те, що ми всі на великій відстані; А я не знайшла себе; Дуже сильно любимо».

Ми також писали, Тіна Кароль не так часто показує в Інстаграм, як відбуваються її концерти. Проте шанувальники виконавиці із задоволенням це роблять самі, як і цього разу.

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