Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая уже несколько месяцев находится заграницей, продолжает изредка показывать в Инстаграм, как проходят ее вечера. Отметим, сейчас артистка также занимается своим фондом, который создан ради поддержки украинцев.

«Спасибо Тине и всем, всем за невероятную встречу! Вместе мы сила!» - пишут поклонники «ФанТины» после общения со своей любимой исполнительницей.

В сети также поддерживают исполнительницу, которая стала впервые за долгое время более открытой к аудитории – еще год назад она и вовсе не показывала личных стори.

«Лучшая! 😍🥰; Я из России, но очень впечатлена любовью Тины к своим фанатам. 👏🏻👏; Наша сила в единстве! 🫂❤️; Благодарю вас ❤️; Спасибо 😍; Мне одной кажется, что я пропустила что-то важное? 😂; Эта встреча была невероятна, несмотря на то, что мы все на большом расстоянии; А я себя не нашла; Очень сильно любим».

Мы также писали, Тина Кароль не так часто показывает в Инстаграм, как проходят ее концерты. Однако поклонники исполнительницы с удовольсвием это делают сами, как и в этот раз.

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